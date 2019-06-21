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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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Путин ввел запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией с 8 июля

Президент поручил кабмину оказать находящимся в Грузии россиянам помощь по возвращению в РФ
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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"С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", - говорится в документе.

Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета... воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".

Путин поручил кабмину оказать находящимся в Грузии россиянам помощь по возвращению в РФ с учетом приостановки авиасообщения.

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Путин, Владимир ВладимировичГрузияРоссияПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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