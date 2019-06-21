Ростуризм: в Грузии в основном находятся самостоятельные, а не организованные туристы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россияне в основном отдыхают в Грузии самостоятельно, а не по линии туроператоров, и Ростуризм окажет им все необходимое содействие. Об этом сообщила в пятницу ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

"Наша официальная позиция: туристам воздержаться от поездок в Грузию, а туроператорам - от реализации туров. У нас минимальное количество туроператоров работает на грузинском направлении. В основном там индивидуальные туристы. Все, что нужно будет от агентства, мы сделаем", - сказала Догузова.

В президентском указе также говорится, что правительству необходимо принять меры по обеспечению возвращения на родину граждан РФ, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа. Как пояснил ТАСС директор ассоциации "Турпомощь" (оказывала содействие в эвакуации россиян из Египта) Александр Осауленко, ситуация с Грузией отличается от эвакуации из Египта тем, что тогда из страны вывозили в основном организованных туристов, отдыхавших по линии туроператоров.

"Как правило, в таких ситуациях это, скорее, к МЧС, потому что чрезвычайная ситуация. Тогда (при эвакуации из Египта - прим. ТАСС) речь шла конкретно о туристах, причем об организованных туристах. Сейчас речь идет о российских гражданах в целом. Тогда "Турпомощь" принимала участие в организации этого процесса. Тогда был создан штаб во главе с [бывшим вице-премьером РФ Аркадием] Дворковичем, а мы как организация, имеющая опыт единовременного массового вывоза граждан, были членами штаба, помогали с точки зрения организации процессов через туроператоров", - сказал Осауленко.