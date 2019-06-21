ЦБ провел тестовый сбор операционных данных банков

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Банк России провел тестовый сбор операционных данных кредитных организаций, который планируется сделать обязательным с 2021 года. Об этом сказано в отчете Центробанка.

"Проведен тестовый сбор данных от кредитных организаций, давших согласие на участие в проекте. По итогам тестирования в Банке России разработан новый формат и состав сбора данных операционного дня с целью перехода с 01.01.2021 на ежедневный обязательный сбор. Учетно-операционная информация будет использоваться в том числе для контроля достоверности учета вкладов", - говорится в материале.

Также уточняется, что в целях снижения отчетной нагрузки банков регулятор разработал новый формат сбора данных операционного дня.

Присоединение банков к проекту и начало передачи данных происходит по мере доработки IT-систем. Предоставление учетно-операционной информации будет производиться через личные кабинеты кредитных организаций на сайте Банка России.

Помимо ежегодной и промежуточной финансовой отчетности, многие коммерческие банки на ежедневной основное предоставляют в Центробанк данные, включающие в том числе информацию о балансовом состоянии организации.

Новый проект по сбору и анализу операционной информации кредитных организаций ("Операционный день КО") Банк России начал реализовывать в 2018 году. Цели проекта - переход к централизованному сбору данных, ускорение получения отчетных данных, сокращение сроков реагирования на негативные тенденции в состоянии кредитной организации.