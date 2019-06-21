S7 закрывает продажи билетов в Грузию с вылетом с 8 июля

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Вторая крупнейшая российская авиакомпания S7 закрывает продажу авиабилетов в Грузию с вылетом с 8 июля, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе авиакомпании.

"Мы закрываем продажу авиабилетов на рейсы в Грузию с 8 июля. Подробная информация о порядке возврата авиабилетов будет в понедельник", - проинформировали в S7.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета... воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".