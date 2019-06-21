"Уральские авиалинии" заявили, что понесут большие потери из-за закрытия рейсов в Грузию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" понесет существенные потери при закрытии перелетов из городов РФ на территорию Грузии. Об этом в пятницу сообщил ТАСС гендиректор компании Сергей Скуратов.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

"До 8 июля будем вывозить [пассажиров], [по приостановке продаж] завтра разберемся, пока решение не принято. [При закрытии грузинского направления] потери будут достаточно большие", - сказал Скуратов.

Компания выполняет ежедневные рейсы в Грузию из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

В четверг несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозиционерами собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Число пострадавших составило 240 человек, 55 из которых остаются в медицинских учреждениях.