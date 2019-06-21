Smartavia закрывает продажу билетов на рейсы в Грузию с 8 июля

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Нордавиа", которая в этом году перешла на работу под брендом Smartavia, закрывает продажу билетов на рейсы в Тбилиси с 8 июля включительно. Об этом ТАСС в пятницу сообщил представитель компании.

Временный запрет на авиасообщение с Грузией. Что нужно знать туристам

"Авиакомпания Smartavia закрыла продажу билетов на рейсы в Тбилиси с 8 июля включительно. Но телеграммы из Минтранса и Россавиации мы пока не получали", - сказал официальный представитель авиакомпании Виктор Аношкин.

Авиакомпании "Победа", Red Wings, S7, которые осуществляют регулярные рейсы в Грузию, уже закрыли продажу авиабилетов в страну с 8 июля. Пассажиры, которые будут вынуждены сдать купленные билеты, получат полную компенсацию их стоимости.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета... воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией пытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки главы МВД и спикера. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Задержаны 305 демонстрантов. Число пострадавших составило 240 человек, 55 из которых остаются в медицинских учреждениях.