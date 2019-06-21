ABC: США внесли в черный список китайского производителя суперкомпьютеров Sugon

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Власти США внесли в черный список дополнительно пять китайских IT-компаний, которым теперь запрещено предоставлять американские технологии, сообщила в пятницу телекомпания ABC со ссылкой на Министерство торговли США.

По информации источников телекомпании, в черный список попали производитель суперкомпьютеров Sugon, три его дочерних предприятия и Цзяннаньский институт компьютерных технологий. По версии Минторга США, эти предприятия и организации занимаются деятельностью, "противоречащей национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов".

15 мая президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Минторг США с 17 мая внес китайскую корпорацию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE. Huawei назвала решение американских властей посягательством на ее законные права, добавив, что из-за него США будут отставать в развертывании сети 5G.