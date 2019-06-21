СМИ: парламент Канады ратифицирует новый договор NAFTA после его одобрения Конгрессом США

ОТТАВА, 22 июня. /ТАСС/. Канадский парламент ратифицирует новый североамериканский торговый договор, который получил название Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement (USMCA), после того, как аналогичную процедуру документ пройдет в Конгрессе США. Об этом в пятницу сообщил телеканал Global News.

Парламент Канады официально завершил весеннюю сессию 21 июня, но так и не ратифицировал документ, который придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Отмечается, что законопроект сейчас находится на согласовании в одном из комитетов Палаты общин - нижней палаты канадского парламента. Затем его должен одобрить еще Сенат Канады.

Осенняя сессия парламента Канады начнется 16 сентября. По данным Global News, депутаты готовы ради ратификации законопроекта выйти из отпуска летом, но при условии, что он будет полностью одобрен и Конгрессом США. Источник телеканала добавляет, что документ будет быстро рассмотрен и в Палате общин, и в Сенате.

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре. 29 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо представил в парламенте страны законопроект о ратификации USMCA, а 30 мая администрация президента США направила в Конгресс проект заявления о новом торговом договоре, что является первым шагом, необходимым для ратификации этого соглашения. Как сообщил в начале июня вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс во время визита в Оттаву, Белый дом надеется, что Конгресс ратифицирует новый торговый договор этим летом.

Конгресс Мексики в среду ратифицировал новый договор о свободной торговле с США и Канадой.