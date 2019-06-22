Reuters: Petrobras выплатила американскому подрядчику штраф в размере около $700 млн

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 июня. /ТАСС/. Государственная нефтегазовая компания Бразилии Petrobras в пятницу по решению суда выплатила около $700 млн американской Vantage Drilling за досрочное расторжение в 2015 году коммерческого контракта. Об этом говорится в обнародованном в пятницу компанией сообщении, передает агентство Reuters.

Как уточняется, это позволит снять обеспечительный арест с части активов Petrobras и двух ее голландских дочерних предприятий, а также избежать дальнейшего накопления пени в связи с задержкой выплаты по решению суда от июля 2018 года. Тем не менее, компания не отказывается от намерения в дальнейшем оспорить правомерность назначенного в июле 2018 года штрафа.

Petrobras являлся основным клиентом Vantage Drilling International, у которого с 2009 года арендовал буровые суда. Судебное разбирательство было инициировано американской фирмой после того, как в 2015 году бразильская компания объявила о расторжении коммерческого соглашения, обвинив подрядчика в невыполнении обязательств.

Petrobras в 2014 году оказалась в центре коррупционного скандала в Бразилии, который до тех пор привлекает много внимания. В полиции полагают, что участники преступных финансовых схем похитили из бюджета госкомпании несколько миллиардов долларов. За это время в следственном изоляторе побывали десятки топ-менеджеров Petrobras, многие из которых согласились сотрудничать со следствием и дали показания против представителей деловой и политической элиты страны в обмен на смягчение приговора. Среди фигурантов громкого дела - более 60 политиков, в том числе действующие и бывшие парламентарии, партийные лидеры и губернаторы.