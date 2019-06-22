"Уральские авиалинии" закрыли продажу авиабилетов в Грузию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" остановила продажу авиабилетов в Грузию, пассажирам вернут деньги за купленные билеты, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика в субботу.

Временный запрет на авиасообщение с Грузией. Что нужно знать туристам

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" закрыла продажу авиабилетов в Грузию. Пассажирам, купившим билеты в Грузию, будет оформлен вынужденный возврат и возвращена полная стоимость авиабилетов. Для этого необходимо обратиться по месту их приобретения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 24 июня "Уральские авиалинии" откроют горячую линию по ситуации с рейсами и авиабилетами. "До 8 июля все рейсы в Тбилиси, Батуми и Кутаиси будут выполнены по расписанию", - добавил представитель пресс-службы.

В пятницу гендиректор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов сообщил ТАСС, что перевозчик до 8 июля будет вывозить пассажиров. По его словам, при закрытии грузинского направления "потери будут достаточно большие" для авиакомпании, которая выполняет ежедневные рейсы в Грузию из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета… воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".