Дерипаска дополнил исковое заявление против Минфина США

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Дерипаска просит федеральный суд Вашингтона предписать Минфину США отменить введенные против него санкции, так как они базируются на ложных основаниях и домыслах. Об этом свидетельствует информация, поступившая в электронную базу судебной системы США, с которой ознакомился корреспондент ТАСС.

Речь идет о внесении поправок в изначальное исковое заявление Дерипаски, о чем его адвокат Эрик Феррари уведомил американский суд 20 июня текущего года. Истец считает ложными многие положения доказательного меморандума, представленного OFAC (Управление по контролю за иностранными активами - подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) и содержащего причины, на основании которых против российского бизнесмена были введены санкции. "Административные документы [включающие доказательный меморандум] далеки от демонстрации легальности их [OFAC] решений и служат ярким примером неадекватности действий OFAC в отношении Дерипаски. На самом деле в опубликованных документах не хватает субстантивных свидетельств в поддержку действий этого ведомства, имеются иррациональные заключения, сделанные на основании скудных свидетельств", - перечисляет адвокат Феррари.

"Суммируя вышесказанное, административные документы в большей степени подкрепляют правоту Дерипаски, нежели оправдывают действия ответчика [Минфина США]", - пояснил адвокат истца. Он обращает внимание на то, что американские власти квалифицируют лицо в качестве олигарха "только на том основании, что оно обладает собственным капиталом в $1 млрд или более". Как указывает Феррари, министр финансов США Стивен Мнучин в докладе Конгрессу не изложил никаких причин, почему данный фактор является критерием для включения в перечень "олигархов", а "близость к российскому режиму" - нет.

Феррари обращает также внимание на то, что Минфин США позаимствовал свой список российских олигархов из перечня миллиардеров, составленного журналом Forbes в 2017 году, на что указывают даже ошибки, допущенные в первоисточнике и повторившиеся в документах американского Минфина. Как отмечает адвокат, ряд американских законодателей, в том числе старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), обратили внимание на это сходство и назвали его позором для Минфина.

Другие доводы уже излагались в сообщении, опубликованном на персональном сайте Дерипаски в конце мая.