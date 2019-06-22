Титов считает, что выделение российских вин в меню ресторанов должно быть добровольным

ТАСС, 22 июня. Российские вина должны быть представлены в отдельных винных картах ресторанов, но рестораторы должны добровольно принимать решение об этом, заявил ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию протокола совещания о развитии российского виноделия сообщила, что вице-премьер Алексей Гордеев поручил проработать вопрос о выделении российских вин и их размещении перед другими видами алкоголя в меню ресторанов.

"Мы предлагали поставить российские на первое место в меню - это жесткая мера, потому что кому-то нравятся одни вина, кому-то другие. Мы также предлагали сделать российскую винную карту, список российских лучших вин - победителей нашего конкурса, который мы [Союз виноградарей и виноделов] проводим каждый год, на нем судьи - иностранцы, самые известные в мире специалисты по вину. Рестораторы добровольно могли бы сделать отдельную винную карту или вложить ее в винную карту своего ресторана как отдельную страницу. Это был бы компромисс, который может устроить всех", - сказал Титов.

По его словам, импортеры вин выступают против этой меры, аргументируя тем, что такой практики в мире нет.

"Это не так. Все гордятся своими винами, если страна имеет возможность производить вино, это считается ее огромным потенциалом. Поэтому в ресторанах в Берлине на первом месте - немецкие вина, а не итальянские или французские. Во Франции вы вообще итальянского вина не найдете ни в одном ресторане. Мы считаем, что страна должна гордиться своим вином и должна делать все возможное для его продвижения", - заключил Титов.