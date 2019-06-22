Янтарь в Калининграде будут маркировать для борьбы с подделками

КАЛИНИНГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Специалисты Калининградского янтарного комбината (КЯК, входит в госкорпорацию "Ростех") намерены маркировать добываемый камень в целях борьбы с большим количеством поддельного янтаря на рыках в Москве, Петербурге и Калининграде, сообщил гендиректор предприятия Михаил Зацепин на международном экономическом форуме янтарной отрасли Amberforum-2019.

"В Москве, в Санкт-Петербурге и в Калининграде огромное количество поддельного янтаря. Подчас это даже не прессованный янтарь, а эпоксидные смолы, которые похожи на янтарь. Масса туристов уезжают к себе домой и по приезде вынуждены констатировать, что их обманули, хотя цены этих изделий бывают заоблачными. В этом плане комбинат ставит перед собой задачу - весь камень крупных фракций, который мы добываем и который выходит на продажу, будет маркирован, чтобы отслеживать его не только внутри предприятия, но и за его пределами", - сказал Зацепин.

Председатель совета Гильдии ювелиров России Гагик Геворкян отметил, что ювелирное сообщество надеется, что благодаря отслеживанию ювелирных изделий, отрасль выйдет на стопроцентную прозрачность.

"Так выиграет потребитель, возрастет доверие к ювелирной продукции, выиграет производитель, будет обеспечена честная конкуренция и наконец выиграет государство, так как решится много задач по части налогообложения", - сказал Геворкян.

О форуме и балтийском янтаре

IV международный экономический форум янтарной отрасли Amberforum-2019 проходит с 20 по 23 июня в курортном городе Светлогорске в Калининградской области. Мероприятие собрало представителей отрасли из России, Польши, Литвы, Китая. Главной темой форума стала цифровизация в отрасли.

На территории Калининградской области сосредоточено около 90% мировых разрабатываемых запасов янтаря, в том числе пригодного для нужд ювелирной отрасли. Калининградский янтарный комбинат является единственным предприятием, добывающим янтарь в России. Добыча ведется на побережье Балтийского моря около поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где запасы янтаря составляют свыше 110 тыс. т. В 2018 году добыча составила рекордные 500 т, превысив показатель 2017 года - 453 т - более чем на 10%.