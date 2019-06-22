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Bild: власти ФРГ отзывают в мастерские около 60 тыс. дизельных автомобилей Mercedes

В концерне намерены принять юридические меры для защиты от обвинений в мошенничестве

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA) распорядилось отозвать в мастерские около 60 тыс. дизельных автомобилей модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI. Об этом сообщила в субботу газета Bild.

По информации ведомства, компания Daimler использовала в этих внедорожниках экологического стандарта пятое нелегальное программное обеспечение, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ.

KBA намерено расширить расследование по делу о манипуляциях с показателями выхлопов. О подозрениях относительно того, что в модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI могло использоваться недопустимое ПО, стало известно широкой общественности в апреле этого года. В концерне подтвердили отзыв и отметили, что намерены принять юридические меры для защиты от обвинений в мошенничестве.

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