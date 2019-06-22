В Ростуризме заявили, что туроператоры России готовы прекратить продажи туров в Грузию

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Все российские туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию, сообщила в субботу в эфире телеканала "Россия-24" руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"Ростуризм рекомендовал всем туроператорам воздержаться от продаж туров на территорию Грузии. Все туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи таких туров. В ближайшее время соответствующая информациям появится или уже появилась на сайтах всех туроператоров, которые работают на грузинском направлении", - сказала она.

Как отметила глава Ростуризма, туроператоры будут обязаны вернуть деньги за уже приобретенные туры туристам, которые не успели вылететь на территорию Грузии, в полном объеме по требованию.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, общее число туристов, купивших билеты в Грузию на сроки вплоть до конца 2019 года, составляет порядка 3,5 тыс. человек. Ранее Ростуризм сообщал, что по линии российских туроператоров в Грузии в настоящее время находится порядка 1,5 тыс. туристов.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано на время действия запрета воздерживаться от гражданам РФ путевок в Грузию.