Основатель крупнейшего банка Грузии предлагает профинансировать рейсы из Украины

ТБИЛИСИ, 22 июня. /ТАСС/. Основатель крупнейшего банка Грузии "Тибиси банк" Мамука Хазарадзе выразил готовность профинансировать 10 чартерных авиарейсов грузинской авиакомпании Airzena - Georgian Airways из Киева в Тбилиси, чтобы помочь туризму. О таком решении Хазарадзе написал на своей странице в Facebook .

"Друзья, как нам известно, с 8 июля воздушные полеты с Россией прекращаются, что, естественно, отразится на туристическом сезоне. Исходя из этого, я выражаю готовность от имени "Тибиси Холдинга" профинансировать 10 чартерных рейсов Airzena для украинских туристов в направлении Тбилиси, чтобы поддержать грузинскую туристическую индустрию", - написал Хазарадзе.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета... воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".