УГМК намерена вложить 50 млрд рублей в проект на медно-цинковом месторождении в Башкирии

УФА, 22 июня. /ТАСС/. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) намерена построить подземный рудник и заняться добычей запасов Подольского медно-цинкового месторождения в Башкирии, вложив в проект 50 млрд рублей. Соответствующее соглашение о намерениях подписали в субботу гендиректор "УГМК-Холдинг" Андрей Козицын и врио главы республики Радий Хабиров, сообщила пресс-служба руководителя региона.

"Подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта, направленного на строительство подземного рудника с инфраструктурой и отработку запасов Подольского медно-цинкового месторождения. Ввод в эксплуатацию первой очереди объекта планируется на 2026 год. Предполагаемый объем инвестиций составит 50 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Ожидается, что проект поможет создать порядка 400 новых рабочих мест. Другие подробности не приводятся.

Как следует из данных открытых источников, Подольская группа медно-колчеданных месторождений расположена в Хайбуллинском районе Башкирии, относится к крупнейшим в России и является сырьевой базой Уральской горно-металлургической компании. Месторождение представлено медными, медно-цинковыми и серно-колчеданными технологическими типами руд. Кроме меди промышленную ценность имеют цинк, золото, серебро и другие элементы.

"УГМК-Холдинг" управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.