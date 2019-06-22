СМИ: Китай завершил строительство и передал заказчику первый в мире "умный" супертанкер

ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. Китайская судостроительная корпорация (CSIC) в субботу передала заказчику первый в мире нефтеналивной супертанкер с технологией микропроцессорного управления грузовместимостью 308 тыс. тонн. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, судно "Кайчжэн" было построено на верфях в портовом городе Даляне на северо-востоке КНР и имеет новейшее оборудование, позволяющее танкеру осуществлять плавание в беспилотном режиме. Оно успешно прошло длительную серию испытаний, в том числе в открытом море.

Данное судно относится к грузовым перевозчикам шестого поколения и стало 97-м по счету супертанкером, построенным дочерним подразделением CSIC - Даляньской судостроительной компанией. Оно оборудовано передовой системой энергосбережения и поддержания связи с сушей в ходе длительных плаваний.