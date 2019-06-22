Georgian Airways предложит рейсы в Москву через Ереван при запрете прямых полетов с 8 июля

ТБИЛИСИ, 22 июня. /ТАСС/. Грузинская авиакомпания Georgian Airways в связи с объявленной Министерством транспорта России приостановкой с 8 июля выполнения прямых авиарейсов в российские города предложит своим пассажирам транзитные полеты Тбилиси - Ереван - Москва.

Временный запрет на авиасообщение с Грузией. Что нужно знать туристам

Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении авиаперевозчика.

"Как известно, с 8 июля текущего года российским авиакомпаниям запрещается осуществлять воздушные перевозки из Российской Федерации в Грузию. По заявлению Министерства транспорта России, запреты коснутся и грузинских авиакомпаний. В том случае, если запреты будут введены с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит своим пассажирам транзитные полеты Тбилиси - Ереван - Москва", - говорится в заявлении.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

"С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", - говорится в документе.

В субботу Минтранс РФ объявил, что с 8 июля будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний на территорию России.

"Причина приостановки полетов - необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД (организации воздушного движения - прим. ТАСС)", - отмечается в сообщении на сайте Минтранса РФ.

Помимо Georgian Airways в Россию летает еще одна грузинская авиакомпания MyWay Airlines.