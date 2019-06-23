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В Хайкоу 25 июня пройдет Финансовый форум Морского Шелкового пути

На форуме планируют рассмотреть возможности развития финансовой открытости и управления капиталом свободного торгового порта

ХАЙКОУ, 23 июня. /ТАСС/. Административный центр южной китайской провинции Хайнань станет местом проведения Финансового форума Морского Шелкового пути по управлению капиталом. Об этом сообщает информационный ресурс "Наньхайван".

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В 2019 году на это масштабное мероприятие соберутся руководители государственных финансовых ведомств и регуляторов, эксперты, ученые, представители агентств по управлению капиталом, а также директора финансовых департаментов как китайских, так и зарубежных государственных ведомств. Дискуссии на форуме в основном будут посвящены возможностям развития финансовой открытости и управления капиталом свободного торгового порта.

В число приглашенных гостей, пишет портал, входят "десятки руководителей и экспертов со всей страны". Они примут участие в тематических сессиях и круглых столах, на которых, в частности, будут обсуждаться вопросы создания регионального центра управления капиталом в городе Хайкоу. Нынешний форум станет четвертым по счету в этой южной китайской провинции.

Последний год власти провинции Хайнань активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Планы властей

Согласно плану властей, создание пилотной зоны запустит процессы глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Обсуждение вопросов перспектив и возможностей управления капиталом свободного порта в провинции на форуме станет частью масштабной работы властей по превращению Хайнаня в крупный международный и региональный центр с развитой экономикой, наукой, технологиями и туризмом.

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