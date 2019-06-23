На Хайнане создадут международный курорт для яхтенного туризма

САНЬЯ /Китай/, 23 июня. /ТАСС/. Правительство южной китайской провинции Хайнань представило план развития яхтенного туризма в создающейся на острове пилотной зоне свободной торговли. Об этом пишет газета "Хайнань жибао".

Согласно планам властей, между Хайнанем и специальными административными районами Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао) будет установлен режим свободной навигации яхт. Для этого соответствующими ведомствами будут разрабатываться новые подходы к управлению индустрией яхтенного бизнеса. В частности, предусматривается упрощение процедуры захода и выхода яхт из Сянгана и Аомэня на Хайнане, а также взаимное признание сертификационных документов на эти суда.

В план действий включены несколько пунктов захода и выхода яхт на Хайнане. В их числе Международный терминал яхт-клуба "Хунчжоу" в городе Санья, а также порты Хайкоу, Цинлань, Янпу и Басо. Определены и места для стоянки яхт, в которые, в частности, входят Международный терминал яхт-клуба "Хунчжоу" в городе Санья, причал яхт-клуба в заливе Циншуй, причал на острове Синьбу и ряд других.

Принятый правительством план действий на этом направлении, пишет издание, должен превратить Хайнань в международный центр туристического потребления, а также улучшить сервис в данной индустрии с целью построения на острове международного курорта для яхтенного туризма.

Власти КНР к 2025 году поставили задачу превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с белоснежными пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают туда гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов.