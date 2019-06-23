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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В ведомстве предостерегли от покупки спиртного через интернет
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору и употреблению безопасной и качественной алкогольной продукции. Об этом в воскресенье сообщается на сайте ведомства.

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"Покупайте алкогольную продукцию только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию, - говорится в сообщении. - Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции в организациях торговли должна быть размещена в доступном для ознакомления месте".

В ведомстве предостерегли от покупки алкогольных напитков через интернет, а также напомнили, что минимальная розничная цена на водку крепостью 40% должна составлять не менее 205 рублей (за бутылку объемом 0,5 л), а на коньяк такого же объема - не менее 371 рубля.

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".

Потребители могут установить бесплатное приложение "АнтиКонтрафакт Алко", с помощью которого можно проверить легальность каждой конкретной бутылки со спиртным, рассказали в ведомстве.

"Важно помнить, что все хорошо в меру, и чрезмерное употребление алкоголя не только не принесет пользы вашему здоровью, но и нанесет ему непоправимый вред", - заключили в Роспотребнадзоре.

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