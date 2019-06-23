ABC: более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов в самолетах 737 MAX

ТАСС, 23 июня. Более 400 пилотов подали в суд на авиастроительную корпорацию Boeing за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX, которые привели к двум катастрофам лайнеров этой модели в Индонезии и Эфиопии. Об этом сообщил в воскресенье телеканал ABC со ссылкой на документы суда.

Две катастрофы за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

Из них следует, что Boeing "совершил беспрецедентное сокрытие известных дефектов в конструкции [самолетов Boeing 737] MAX, что ожидаемо стало причиной крушения двух лайнеров MAX и последующей приостановки их эксплуатации во всем мире". Пилоты, передает ABC, указали в иске, что продолжают "нести потери при получении зарплаты, а также испытывают другие экономические и не связанные с финансами трудности".

Отмечается, что иск будет рассмотрен 21 октября в суде Чикаго.

19 июня телеканал CNBC сообщил, что летчики американской авиакомпании Southwest Airlines требуют от Boeing компенсации недополученной зарплаты из-за запрета на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX. По данным экспертов телеканала, Southwest Airlines теряет $8,5 млн каждый месяц простоя самолетов данной серии.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.

Глава Boeing Деннис Меленберг признал, что на борту двух самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - "Система улучшения характеристик маневренности") перед тем, как они разбились. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.