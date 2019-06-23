"Татнефть" и Туркмения договорились о расширении сотрудничества в области добычи нефти

ТАСС, 23 июня. Российское ПАО "Татнефть" и туркменская национальная нефтяная компания "Туркменнебит" подписали меморандум о взаимопонимании в ходе рабочего визита в Татарстан президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, сообщается на сайте "Татнефти".

"Подписанный документ позволяет расширить сотрудничество между компаниями в сфере использования эффективных технологий и компетенций "Татнефти" на месторождениях "Туркменнебит". Партнерские отношения планируется развивать в бурении нефтяных и газовых скважин, зарезке боковых стволов, обеспечении материально-техническими ресурсами, в области интенсификации нефтедобычи и т. д.", - говорится в сообщении.

По итогам общения в расширенном составе Бердымухамедов в своем заявлении журналистам сообщил, что "на будущее с "Татнефтью" будем, наверное, уже на перспективу смотреть на вопросы переработки". "Переработка - это новые задачи, которые надо для себя осмыслить, пожелания были, дальше будем готовить предложения", - сказал журналистам генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в воскресенье совершает рабочую поездку в Татарстан, в ходе которой он и высшие должностные лица Туркмении изучают промышленный потенциал республики. У Бердымухамедова и президента Татарстана Рустама Минниханова прошла рабочая встреча в Казанском Кремле, за ней последовало общение в расширенном составе. Стороны обсуждают перспективы взаимодействия и подписывают ряд соглашений.