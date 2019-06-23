Иран обсуждает с Россией и другими странами создание механизмов смягчения санкций США

ТАСС, 23 июня. Иран ведет переговоры с рядом государств, в том числе с Россией, о создании финансовых механизмов с целью смягчения последствий американских санкций, введенных против Тегерана. Об этом, как передало агентство Fars , заявил в воскресенье иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы ведем переговоры по двусторонним валютным договорам с Турцией, Россией, Китаем, Азербайджаном, Индией и некоторыми другими странами", - сообщил глава иранского МИД. По словам Зарифа, Тегеран "уже подписал соглашения по этому вопросу с отдельными из них" и собирается "заключить договоры еще с некоторыми".

В минувшую субботу госсекретарь Майкл Помпео заявил, что дипломатическая изоляция и кампания по оказанию давления на Иран будут только усиливаться, пока власти этой страны не согласятся начать переговоры по ядерной программе своей страны. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил, что Соединенные Штаты в значительной степени ужесточат санкционный режим против Ирана уже в понедельник, 24 июня.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

В конце 2018 года Иран под давлением США был отключен от системы международных расчетов SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. В ответ на это в январе 2019 года Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Тегераном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций Вашингтона. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX, однако механизм до настоящего времени так и не заработал. Как сообщил в интервью ТАСС 19 июня секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, в сложившихся условиях Тегеран ведет переговоры по наращиванию операций с Москвой и Пекином.