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СМИ узнали о работе Евросоюза над альтернативой ВТО

Причиной являются действия США по блокированию назначения судей в апелляционный орган торговой организации, уточняет газета Welt am Sonntag

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Евросоюз разрабатывает план действий на случай, если США продолжат блокировать работу Всемирной торговой организации (ВТО), а именно препятствовать назначению новых судей в апелляционный орган ВТО. Об этом пишет в воскресенье немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы ЕС и правительства ФРГ.

По информации издания, сотрудники еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрём обсуждают возможность создания альтернативного арбитражного суда вне ВТО, что в долгосрочной перспективе может привести к возникновению параллельной организации. Сейчас конкретные переговоры по этому вопросу ведутся с Канадой. Если они завершатся успешно, то договоренности станут образцом для заключения подобных двусторонних соглашений и с другими странами, отметила газета.

Предполагается, что урегулированием торгового спора будут заниматься три человека, которых гендиректор ВТО отберет из числа бывших членов апелляционного органа организации. В то же время пока ЕС исходит из того, что такое решение будет временным.

США ранее ввели штрафные пошлины на ряд товаров из стран - членов ВТО. Вашингтон не хочет допустить, чтобы подобные торговые препятствия были признаны незаконными, и блокирует назначение судей в апелляционный орган ВТО. Сейчас он состоит лишь из трех судей вместо положенных семи. Срок полномочий двоих из них заканчивается в конце текущего года. Тем самым орган будет практически недееспособным.

Теги
КанадаСШАМальмстрём, Сесилия
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