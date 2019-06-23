Туркмения готова закупать в Татарстане суда, сельскохозяйственные самолеты и "КамАЗы"

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Туркмения готова закупать в Татарстане суда, самолеты, используемые в сельском хозяйстве, и автомобили "КамАЗ". Об этом в воскресенье сообщил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

"Мы с удовольствием закупили бы и судна, скажем, вот для экскурсионных или других принадлежностей. Мы с удовольствием бы закупили те производства, которые вы сегодня нам показали у вас здесь на выставке - это те самолеты, которые будут использоваться в сельском хозяйстве и по другим направлениям", - сказал он на встрече в расширенном составе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

По данным пресс-службы президента Татарстана, по прибытии делегация во главе с Бердымухамедовым ознакомилась с выставкой промышленности республики.

"На 2 тыс. единиц мы сегодня подписываем соглашение о закупке различных модификаций "КамАЗов" и на будущее мы будем планировать о продолжении производства "КамАЗов", - сказал Бердымухамедов. По его словам, сервисы компании функционируют в нескольких частях страны, но в двух областях их нет. В связи с этим он попросил "усилить сервисные вопросы по материально-технической базе".

По итогам встречи в расширенном составе были подписаны меморандум о сотрудничестве между Государственным энергетическим институтом Туркменистана и Казанским государственным энергетическим университетом, договор о сотрудничестве между Институтом телекоммуникаций и информатики Туркменистана и Университетом Иннополис, соглашение о сотрудничестве между Туркменским государственным институтом экономики и управления и Казанским федеральным университетом.

Также было заявлено о подписании меморандума о взаимопонимании между госконцерном "Туркменхимия" и ООО "УК "КЭР- Холдинг" о сотрудничестве по проектам развития химической отрасли Туркменистана, меморандума о взаимопонимании между государственным концерном "Туркменнебит" и ПАО "Татнефть", соглашения между агентством "Туркменавтоулаглары" Министерства промышленности и коммуникаций Туркменистана и ПАО "КамАЗ" о сотрудничестве в области поставок автотранспортной техники марки "КамАЗ" и техподдержки.