В АСЕАН приветствуют прогресс в разработке платежной системы между Таиландом и Сингапуром

БАНГКОК, 23 июня. /ТАСС/. Лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) надеются, что единая платежная система между Таиландом и Сингапуром заработает к первой половине 2020 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье по итогам 34-го саммита ассоциации.

"Мы также приветствовали продолжающиеся усилия по разработке региональной основы для облегчения интеграции розничной платежной системы в реальном времени в АСЕАН, включая прогресс между платежной системой Таиланда и Сингапура, и надеемся, что она начнет функционировать к первой половине 2020 года", - подчеркивается в документе.

Ранее вице-премьер Сингапура Тарман Шанмугаратнам заявлял, что в качестве первоочередного шага рассматривается установление единой системы электронных платежей на пространстве АСЕАН. По его словам, уже начались переговоры между Сингапуром и Таиландом о соединении национальных платежных систем, при котором переводы и платежи можно будет осуществлять посредством зарегистрированных номеров мобильной связи. Затем такая технология появится и в других странах АСЕАН.

Финансовое сотрудничество

Лидеры ассоциации признали, что финансовое сотрудничество и интеграция остаются "важными для сильного и стабильного Экономического сообщества АСЕАН, особенно во время повышенной глобальной неопределенности". Также была подтверждена приверженность ускорению развития инфраструктуры и финансирования в блоке за счет мобилизации частного капитала. Вместе с тем в организации признали необходимость слежения за "технологическими достижениями и цифровой экономикой в интересах роста и развития региона". "Мы приветствовали усилия, направленные на то, чтобы побудить банковское сообщество АСЕАН постепенно внедрять принципы устойчивого финансирования в практику ведения бизнеса", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в блоке выразили обеспокоенность "непрекращающейся волной протекционизма и антиглобалистских настроений, которые продолжают преследовать мировую экономику и ставят под угрозу многостороннюю торговую систему". Среди проблем, с которыми сталкивается Всемирная торговая организация (ВТО), необходимость сохранения и укрепления механизма урегулирования споров. "Поэтому мы подтвердили нашу твердую приверженность поддержке всеобъемлющей, прозрачной и основанной на правилах многосторонней торговой системы. Мы также отметили работу, проводимую для реформирования и модернизации ВТО, и вновь заявили о нашей полной поддержке этой деятельности", - говорится в документе.

В АСЕАН также приветствовали начало работы по разработке базы данных блока по торговым маршрутам и структуре для повышения эффективности цепочки поставок.

Вместе с тем лидеры Ассоциации поддержали либерализацию воздушных перевозок в рамках единого авиационного рынка организации, в том числе за счет усилий по гармонизации и расширению операций воздушного движения путем создания единого неба АСЕАН.

Саммит и председательство

С 22 по 23 июня в Бангкоке состоялся 34-й саммит АСЕАН. Лидеры стран ассоциации обсудили ряд вопросов, в том числе концепцию Индо-Тихоокеанского региона и всестороннее региональное экономическое партнерство, а также кризис в штате Ракхайн в Мьянме. По итогам встречи было подготовлено совместное заявление.

1 января Таиланд принял председательство в АСЕАН, объединяющей десять стран. Таиландский премьер-министр Прают Чан-Оча охарактеризовал председательство его государства как "продвижение партнерства в интересах устойчивого развития". Организация представляет собой одну из крупнейших региональных структур с 650-миллионным населением, приближающимся к $3 трлн валовым внутренним продуктом и стремящимся к той же цифре внешнеторговым товарооборотом.