Будущие лидеры из 70 стран обсудят в Петербурге трансформацию нефтяной отрасли

САНКТ-ПЕТЕРУБРГ, 24 июня. /ТАСС/. Форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета в понедельник начнет работу в Санкт-Петербурге. Он проходит раз в три года в одной из 70 стран, входящих в организацию, сообщает Минэнерго России.

"Аудитория форума насчитывает порядка 2 тыс. молодых специалистов, студентов и аспирантов. Основной темой 6-го форума станет трансформация отраслей ТЭКа в будущем", - говорится в пресс-релизе.

Участники соберутся для обмена опытом, новейшей информацией и передовыми достижениями нефтегазовой отрасли. Они обсудят инновационные решения, а также задачи, которые будут стоять перед руководителями компаний в следующие десятилетия, влияние энергетики на изменение климата, цифровизацию.

Участие в форуме примут министры энергетики из России, Азербайджана, Казахстана, а также топ-менеджеры и специалисты CNPC, "Газпром нефти", "Лукойла", "Зарубежнефти", "Сургутнефтегаза", "Татнефти", "Русснефти", Saudi Aramco, Schlumberger, NIS, ExxonMobil, ConocoPhillips, Total, "Казмунайгаза".