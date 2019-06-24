"Ъ": ФАС предложила сохранить субсидии только для социально значимых ж/д маршрутов

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает отказаться от регулирования цен на билеты в плацкартных вагонах на всех железнодорожных маршрутах и сохранить субсидирование только социально значимых направлений. На поддержку перевозок предлагается выделять 8,5 млрд руб. ежегодно, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо руководителя ФАС Игоря Артемьева вице-премьеру Максиму Акимову.

Согласно документу, ФАС считает действующую систему регулирования цен на самые дешевые билеты неэффективной. "В регулируемом сегменте цены устанавливаются без учета спроса, и, как следствие, пассажирооборот продолжает снижаться с 2010 года. Бюджетные субсидии компенсируют разницу между "экономически обоснованным" и "фактическим" тарифами. Постоянное снижение пассажирооборота приводит к росту потребности в субсидировании", - цитирует "Коммерсантъ" письмо Артемьева.

Взамен регулятор предлагает сохранить субсидирование только на социально значимых маршрутах без привязки к типу вагонов или поездов. Какие маршруты попадут в данную категорию, не сообщается.

Для поддержки пассажирских перевозок планируется закрепить долгосрочные и безусловные субсидии в размере 8,5 млрд руб. ежегодно, пишет газета. Кроме того, могут быть увеличены средства на "ускоренное обновление подвижного состава в low-cost-сегменте", так как "качество услуг в плацкартах и состояние обычных поездов не соответствуют ожиданиям пассажиров", говорится в письме руководителя ФАС.

В Минтрансе в ответ на запрос издания заявили, что "данное предложение ФАС должно быть детально проработано".