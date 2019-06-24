В Китае надеются на конструктивные шаги по реформированию ВТО

ПЕКИН, 24 июня. /ТАСС/. Власти Китая надеются на конструктивные шаги ряда стран по укреплению открытой глобальной экономики и реформированию Всемирной торговой организации (ВТО) на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Осаке ради борьбы с усиливающимся в мире протекционизмом. Об этом заявил в понедельник замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь.

"Глобальной экономике приходится искать ответы для преодоления целого ряда вызовов, в частности, речь идет о борьбе с однобокой политикой отдельных стран, с их протекционизмом, - отметил он, выступая на межведомственной пресс-конференции в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Японию. - Все это привело к эскалации напряженности в глобальной торговле, с чем мы и боремся <...> Мы ожидаем, что на предстоящем саммите G20 будут вынесены новые предложения,... а также надеемся, что на уровне глав торговых ведомств в Осаке будет достигнуто существенное взаимопонимание по данному поводу. В первую очередь это касается конструктивных усилий по реформированию ВТО, что крайне необходимо".

Замминистра напомнил, что на крупномасштабном форуме в Осаке будут представлены многие ведущие государства, благодаря чему есть объективные возможности для укрепления многосторонних связей ради защиты свободной глобальной торговли. "Китай готов работать с другими странами для формирования справедливой, открытой и толерантной торговой системы в мире, в интересах инвесторов ради обеспечения всеобщего устойчивого роста", - подчеркнул он.

Ван Шоувэнь также выразил надежду, что многосторонние встречи в ходе G20 будут способствовать продвижению тесной международной интеграции как в сфере торговли, так и в инвестиционном сотрудничестве, в области цифровой экономики.

Председатель КНР посетит Японию с 27 по 29 июня и примет участие в нескольких подфорумах G20. Он также представит свою страну на встрече высшего уровня "Россия - Индия - Китай".

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В свою очередь помощник главы МИД КНР Чжан Цзюнь заявил, что китайские власти возлагают большие надежды на предстоящий саммит G20 в Осаке, благодаря которому рассчитывают дать эффективный ответ на протекционизм и рискованные односторонние меры отдельных государств.

"Это важное мероприятие в сфере дипломатии на высшем уровне. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 в седьмой раз, что свидетельствует о пристальном внимании, которое Китай уделяет этому формату взаимодействия, - отметил он. - Си Цзиньпин примет участие в неформальной встрече глав БРИКС, во встрече "Россия - Индия - Китай", в узком кругу пообщается с главами африканских государств. Будут обсуждаться возможности укрепления сотрудничества между странами с формирующимися рынками и развивающимися государствами, реализация программы развития ООН на 2030 год <...> Объединив усилия, мы сможем дать эффективный ответ на однобокие меры некоторых государств, выступить в защиту многосторонних механизмов сотрудничества".

По словам дипломата, однобокая политика отдельных стран и протекционизм представляют серьезную угрозу мировой системе и общечеловеческим ценностям, лежащим в основе процессов глобального взаимодействия. Он подчеркнул, что внешняя политика таких государств разрушает уже сформировавшиеся оптимальные цепочки международных поставок, подрывая устойчивое развитие мировой экономики.

"Китай на протяжении многих лет содействовал толерантному развитию глобальной экономической системы, укреплению существующей структуры глобального управления и минимизации рисков, решению насущных проблем. Наша страна играет роль ключевой державы, действующей в соответствии с возложенной на нее ответственностью", - добавил Чжан Цзюнь.

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