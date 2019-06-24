Hainan Airlines к 2022 году запустит более 40 международных рейсов из провинции Хайнань

ХАЙКОУ /Китай/, 24 июня. /ТАСС/. Китайский авиаперевозчик Hainan Airlines к 2022 году планирует запустить не менее 40 новых рейсов, которые свяжут остров Хайнань с городами мира. Об этом сообщила материнская компания перевозчика HNA Group.

"К 2022 году Hainan Airlines запустит более 40 новых международных рейсов, которые будут отправляться из провинции Хайнань", - цитирует заявление председателя HNA Group Чэнь Фэна газета China Daily.

По его словам, наряду с административным центром провинции - городом Хайкоу, новые рейсы будут осуществляться из города-курорта Санья. Это позволит довести количество соединяющих Хайнань с городами мира рейсов до 100 и превратить остров в международный авиаузел, который будет обслуживать более 2 млн туристов в год.

Наряду с развитием авиасообщения Хайнаня только в этом году Hainan Airlines запустила порядка 10 рейсов, соединивших китайские города Гуйян, Чаншу, Чунцин, Шэньчжэнь и Чэнду с воздушными портами Европы, США и стран Юго-Восточной Азии. В июле компания намерена приступить к полетам своих лайнеров по маршруту Сиань (провинция Шэньси, северо-запад КНР) - Осака, в сентябре - между Чэнду (юго-западная провинция Сычуань) и Чикаго.

По итогам 2018 года Hainan Airlines перевезла более 79,88 млн пассажиров, что на 16,7% больше по сравнению с 2017 годом. По данным на декабрь, авиапарк компании насчитывал 463 самолета.