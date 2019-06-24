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"Известия": утечки данных в РФ оборачиваются мошенничеством в три раза чаще, чем в мире

Согласно исследованию InfoWatch, основные правонарушения связаны, в частности, с незаконным получением кредитов и кражей конфиденциальной информации под заказ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Утечки конфиденциальных данных в России в 2018 году использовались мошенниками почти в три раза чаще, чем в других странах, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на исследование компании InfoWatch.

"В России 23,7% утечек конфиденциальных данных, произошедших в 2018 году, привели к правонарушениям, которые нанесли ущерб гражданам и организациям", - говорится в публикации. При этом в мире мошенничеством заканчивается лишь 8,5% утечек, отметил руководитель аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев.

Арсентьев выделил три основных вида нарушений: получение кредитов с использованием персональных данных третьих лиц, незаконный доступ к услугам и кража конфиденциальной информации под заказ.

По данным InfoWatch, в 48,7% конфиденциальные данные попали к мошенникам в виде бумажных документов (в мире этот показатель составляет 30,6%), через интернет-ресурсы произошло 28,2% случаев утечек (в мире - 36,4%), через электронную почту - 5,1% (15,3%). Кроме того, 12,8% утечек информации в России произошло через мессенджеры.

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