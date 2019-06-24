Baring Vostok обжаловал решение суда о передаче контроля в "Восточном" структуре Аветисяна

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Структура фонда Baring Vostok (кипрская компания Evison) подала в Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области об исполнении колл-опциона на 9,9% акций банка "Восточный" в пользу холдинга "Финвижн" Артема Аветисяна. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы фонда.

"Мы подаем апелляцию на беспрецедентно быстрое решение Амурского суда о спорном опционе, несмотря на подтвержденный ЦБ вывод активов из Юниаструм банка в процессе объединения с "Восточным" и прямой запрет Лондонского трибунала и Высокого суда Англии судиться за опцион в России", - сказал представитель Baring Vostok.

"Мы продолжим защищать свои права и добиваться истины во всех юрисдикциях до полной победы", - отметил он.

О споре вокруг "Восточного"

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка "Восточный") исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании "Финвижн холдингс" (32% акций банка). Бенефициаром последней является Аветисян, владевший Юниаструм банком, который объединился с "Восточным" в 2017 году.

Параллельно спор по иску Evision Holdings рассматривается в Лондонском международном арбитражном суде. Baring Vostok обвинил Аветисяна в выводе средств из банка "Юниаструм" перед слиянием с "Восточным", утверждая, что именно из-за подозрительных операций фонд не исполняет соглашение. 17 июня Лондонский суд признал право компании "Финвижн холдингс" продолжать судебное разбирательство в России.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей, возбужденного в феврале 2019 года.