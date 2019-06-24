"Известия": государственные закупки лекарств выросли почти на 39%

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Государственные расходы на закупку льготных лекарств в I квартале 2019 года выросли на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные аналитиков DSM Group.

По данным издания, с января по март 2019 года государство закупило 44,1 млн упаковок льготных лекарств на 58,6 млрд рублей. Несмотря на то, что в финансовый показатель вырос на 38,7%, закупки препаратов в натуральном выражении сократились на 1,3% по сравнению с I кварталом 2018 года.

Сообщается, что в наибольшей степени выросли госрасходы на лекарства по ВЗН (высокозатратным нозологиям) - на 415,8%, составив 15,9 млрд рублей в абсолютном выражении. Собеседник издания в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отметила, что подобный рост затрат связан с тем, что в 2019 году список ВЗН был расширен с семи до 12 болезней, а перечень лекарств пополнился 12-ю новыми препаратами.

В отчете DSM Group отмечается, что на обеспечение необходимыми льготными лекарственными средствами (ОНЛС) было потрачено 13,3 млрд рублей, что на 15,3% больше, чем годом ранее. Наконец, на государственные закупки для региональных льготников выросли на 6,3% и составили 29,4 млрд рублей.