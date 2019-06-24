Минсельхоз поддержал введение минимальной розничной цены на винные напитки

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минсельхоз поддерживает предложение правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства РФ о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - отмечается в сообщении.

Как отметили в министерстве, по мнению отраслевых экспертов, реализация данной меры позволит вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию, а также оказать дополнительную поддержку отечественным виноделам и виноградарям, производящим качественную продукцию из местного сырья. При этом, как напомнили в Минсельхозе, ведомством, ответственным за расчет введения минимальных розничных цен, является Министерство финансов РФ.

"Представители Минсельхоза принимают активное участие в совещаниях на площадке Минфина, на которых обсуждаются данные вопросы", - уточняется в сообщении.

Вице-премьер России Алексей Гордеев по итогам прошедшего 10 июня совещания поручил профильным ведомствам проработать вопрос целесообразности введения минимальной цены на винные напитки. Под винным напитком подразумевается алкогольная продукция крепостью от 1,5 до 22 градусов, содержащая не менее 50% виноматериалов.

Сейчас минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское. Ранее сообщалось о том, что Минсельхоз не возражает против введения минимальных цен и на "тихие" вина, обсуждается распространение этого механизма на пиво.