РБК: число банкротств юридических лиц в России выросло почти в 1,5 раза за семь лет

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Количество юридических лиц, находящихся в процедурах банкротства, выросло за период с 2012 по 2018 год на 41,5% и достигло 36,6 тыс., пишет в понедельник портал РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

При этом рост числа банкротств в основном обусловлен не экономическими причинами, сообщил изданию заместитель руководителя ФНС Константин Чекмышев.

"Именно пострадавших должников в России в пределах 10% - тех, кто обанкротился из-за неправильной бизнес-модели и других объективных обстоятельств. В основном мы видим, что компании осознанно идут к банкротству для списания долга", - сказал он.

По словам Чекмышева, большинство банкротств в России являются контролируемыми. Зачастую компании наращивают искусственную задолженность: например, заем не идет на производственную деятельность предприятия, а проходит транзитом, формируется "круговая" задолженность или просто фиктивный долг.

Согласно данным ФНС, 70% должников-юрлиц входит в процедуры банкротства уже без имущества. При этом активы при банкротстве продаются в среднем в пять раз ниже рыночной стоимости. В результате кредиторы получают не более 4-5% задолженности.

Чаще всего банкротства приводят к ликвидации юридического лица. Суды вводят реабилитационные процедуры всего в 1,2% случаев. При этом доля успешных реабилитационных процедур, по данным Чекмышева, составляет всего 0,2%. "Лишь каждое 500-е банкротство приводит к оздоровлению предприятия", - подытожил заместитель руководителя ФНС.