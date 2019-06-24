В Казахстане заявили, что поддерживают снижение добычи нефти ОПЕК+

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Казахстан поддерживает продление сделки ОПЕК+ в действующих параметрах, это поможет поддержать цену барреля нефти в диапазоне $60-70. Такое мнение в беседе с журналистами высказал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев в кулуарах форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета.

"По данным на май, [соглашение] ОПЕК+ было бы правильно продлить на тех же условиях", - сказал он.

Однако, по словам Бозумбаева, достичь консенсуса на министерской встрече в Вене, которая запланирована на 1-2 июля, будет "не очень легко". "Разные позиции. Какие-то страны - типа Ирана - санкции ввели против Венесуэлы. Захотят, не захотят - сложно (сказать)", - отметил министр.

Минэнерго Казахстана устраивает цена нефти в диапазоне $60-70 за баррель, сказал Бозумбаев журналистам. "В коридоре $60-70. Волатильность опасная, никому цена не нужна больше. Потому что добыча в одной большой стране вырастет, которая ни в какие соглашения не вступает", - резюмировал он.

Бозумбаев сообщил, что Казахстан перевыполняет условия по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+."Мы перевыполнили свои обязательства, по первому полугодию - значительно. Идем сегодня с перевыполнением 95-100 тыс. баррелей в сутки [квота Казахстана по сокращению добычи составляет 40 тыс. баррелей в сутки]", - проинформировал министр.

Страны ОПЕК+ с апреля обсуждают политику по добыче нефти на второе полугодие, но из-за неопределенностей и геополитических факторов соглашение об уровнях добычи пока не достигнуто. Сделка о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых на Россию приходится 228 тыс. баррелей в сутки, была заключена в декабре 2018 года и завершается 30 июня. Вопрос продления сделки и объем квот на сокращение добычи будет обсуждаться в Вене на предстоящей 1-2 июля министерской встрече. До этого министр энергетики РФ Александр Новак обсудит свою позицию с саудовским коллегой Халедом аль-Фалехом в конце июня в рамках G20 в Осаке.