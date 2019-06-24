{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РБК: банки запрещают сотрудникам фотографировать экраны рабочих компьютеров

По информации издания, эта мера направлена на защиту данных клиентов
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСC

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Ряд крупных банков в нормативных документах закрепляют запрет для сотрудников на фотографирование экранов рабочих компьютеров. Правило должно помочь бороться с мошенничеством и обезопасить данные клиентов от утечек, сообщает РБК со ссылкой на представителей крупных банков.

На эту тему
Эксперимент. Легко ли забрать у банка свои персональные данные? А узнать, как их хранят?

Так, о том, что сотрудникам запрещено фотографировать экран компьютера на рабочем месте, РБК сообщил председатель правления банка "Юникредит" Михаил Алексеев, а также представители "ФК Открытие" и ВТБ.

Директор департамента информационной безопасности "ФК Открытие" Владимир Журавлев рассказал РБК, что фотографии данных клиентов могут быть использованы для изготовления поддельных документов, а также в мошеннических схемах.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал ТАСС, что киберпреступники сейчас фокусируют свое внимание на краже персональных данных, поскольку похитить деньги в банках стало достаточно сложно.

"Сейчас другой тренд - тренд на утечку персональных данных. Сейчас информация стоит значительно больше. Банки научились защищаться, сейчас украсть деньги достаточно сложно, что было легко вчера", - сказал он. По словам зампреда банка, в даркнете личная информация высокопоставленных чиновников может стоит десятки тысяч долларов.

Теги
Россия
Единую систему ветсертификации России и Белоруссии создадут к сентябрю
В РФ такая система действует с 1 июля 2018 года
Читать полностью