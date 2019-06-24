РБК: банки запрещают сотрудникам фотографировать экраны рабочих компьютеров

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Ряд крупных банков в нормативных документах закрепляют запрет для сотрудников на фотографирование экранов рабочих компьютеров. Правило должно помочь бороться с мошенничеством и обезопасить данные клиентов от утечек, сообщает РБК со ссылкой на представителей крупных банков.

Легко ли забрать у банка свои персональные данные? А узнать, как их хранят?

Эксперимент. Легко ли забрать у банка свои персональные данные? А узнать, как их хранят?

Так, о том, что сотрудникам запрещено фотографировать экран компьютера на рабочем месте, РБК сообщил председатель правления банка "Юникредит" Михаил Алексеев, а также представители "ФК Открытие" и ВТБ.

Директор департамента информационной безопасности "ФК Открытие" Владимир Журавлев рассказал РБК, что фотографии данных клиентов могут быть использованы для изготовления поддельных документов, а также в мошеннических схемах.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал ТАСС, что киберпреступники сейчас фокусируют свое внимание на краже персональных данных, поскольку похитить деньги в банках стало достаточно сложно.

"Сейчас другой тренд - тренд на утечку персональных данных. Сейчас информация стоит значительно больше. Банки научились защищаться, сейчас украсть деньги достаточно сложно, что было легко вчера", - сказал он. По словам зампреда банка, в даркнете личная информация высокопоставленных чиновников может стоит десятки тысяч долларов.