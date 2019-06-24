Единую систему ветсертификации России и Белоруссии создадут к сентябрю

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Единая российско-белорусская система электронной ветеринарной сертификации животноводческой продукции начнет полностью функционировать к сентябрю 2019 года. Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью программе "Поздняков", опубликованном на сайте телеканала НТВ.

"С Белоруссией мы с точки зрения электронной сертификации в животноводстве продвинулись достаточно далеко. Мы уже завершим все основные переходы к сентябрю этого года, - сказал Данкверт. - Белорусская продукция в этом отношении более прозрачная, чем казахская. Наши казахские коллеги не сделали интеграцию с нашей системой вообще".

Ранее Данкверт заявил, что включение всей животноводческой продукции в систему ветеринарной сертификации "Меркурий" позволит полностью исключить масштабные фальсификации продуктов питания. Также глава Россельхознадзора отмечал, что электронная сертификация позволит проследить белорусские продукты, проходящие через границу России.

Об электронной ветсертификации

Система "Меркурий" заработала в России с 1 июля 2018 года. Сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами должны сельскохозяйственное сырье, некоторые готовые продукты животного происхождения и некоторые злаки. В систему заносятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной на территории России животноводческой продукции. Россельхознадзор - разработчик и оператор системы "Меркурий" - рассчитывает, что она позволит отслеживать весь путь продукции "от поля до прилавка" и пресекать нелегальный ввоз в страну продовольствия на 1,4 трлн рублей в год.