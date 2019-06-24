Mazda отзывает в России более 900 авто из-за проблем с двигателем

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. ООО "Мазда Мотор Рус" отзывает в России 938 авто Mazda 6 и CX-5 из-за проблемы с заслонкой впускного клапана двигателя. Отзыв касается автомобилей, реализованных с апреля 2013 года по август 2018 года, сообщил Росстандарт.

"Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности", - отмечается в сообщении.

В худшем случае проблема может привести к остановке двигателя, предупредил Росстандарт.

На подпадающих под отзыв авто будет произведена чистка или замена заслонки впускного клапана, а также перепрограммирование блока управления двигателем. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.