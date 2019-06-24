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Орешкин прокомментировал пересмотр демографического прогноза ООН по России

По мнению министра экономического развития, изменение прогноза в лучшую сторону связано с результатами социально-экономической политики в РФ за последние 15 лет

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин прокомментировал публикацию нового демографического прогноза ООН по России. По его мнению, изменение прогноза в лучшую сторону связано с результатами социально-экономической политики, проводимой в России в последние 15 лет.

"Открыл прогноз (ООН) 2003 года. Тогда нам пророчили к 2050 году 101,5 млн человек. Сейчас к тому же году пророчат уже 135,8 млн. Результат социально-экономической политики за последние 15 лет - плюс 34,3 млн человек. Очень неплохо - надо продолжать работать!", - написал министр на своей странице в Facebook.

Согласно обновленному прогнозу ООН, население РФ к 2050 году достигнет 135,8 млн человек, к 2060 году - снизится до 132,7 млн человек. На 1 июля 2100 года ООН прогнозирует размер населения РФ на уровне 126,1 млн человек.

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