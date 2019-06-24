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Санкции США против Huawei

Китай потребовал от США отказаться от несправедливых мер давления на компании других стран

Вашингтон злоупотребляет при оперировании понятием государственной безопасности, считает официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан

ПЕКИН, 24 июня. /ТАСС/. Американские власти должны отказаться от несправедливых методов по оказанию давления на компании других государств и перестать сеять хаос в мировой экономике. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Я хотел бы подчеркнуть, что США злоупотребляют при оперировании понятием государственной безопасности. Корень проблемы кроется в том, что таким образом они прибегают к давлению на предприятия КНР. Они сеют вокруг себя хаос - такой гегемонизм Вашингтона нанес ущерб не только китайским, но и американским компаниям, - отметил он на регулярном брифинге. - Мы требуем от правительства Соединенных Штатов прекратить заниматься нагнетанием конфликта, отказаться от ошибочных действий, создать условия для нормальной деятельности предприятий всех стран мира".

Дипломат также затруднился сказать, могут ли недавние инциденты с американской логистической компанией FedEx привести к ответным санкциям Китая в отношении США.

Как сообщило агентство "Синьхуа", китайские власти 14 июня направили FedEx уведомление о начале расследования по факту нарушения доставки посылок китайской корпорации Huawei. Ранее Huawei, попавшая под санкции США, обвинила FedEx в необоснованном перенаправлении в Соединенные Штаты двух посылок, которые необходимо было доставить из Японии в офисы компании в Гуанчжоу и Шанхае. Ссылаясь на записи отслеживания грузов, компания также утверждает, что американская курьерская служба пыталась поменять маршруты еще двух отправлений из Вьетнама в представительства Huawei в Гонконге и Сингапуре - их снова хотели переадресовать в США.

FedEx уже извинилась за случаи самовольного перенаправления отправлений Huawei. Как говорится в заявлении корпорации, размещенном на китайском сайте микроблогов Sina Weibo, она "приносит извинения за проблемы транспортировки небольшого количества посылок". В нем также сказано, что случившееся никак не связано с влиянием "внешних сил".

Министерство торговли Соединенных Штатов с 17 мая внесло Huawei в черный список "из-за угрозы национальной безопасности". После этого компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. Позже Google заявила, что обновления для устройств Huawei будут доступны в течение ближайших 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной 20 мая властями США.

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