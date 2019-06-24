Матвиенко заявила, что РФ никогда не будет использовать энергоресурсы как рычаги давления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Россия никогда не использовала свои энергоресурсы для экономического или политического давления и никогда не будет этого делать. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, выступая в понедельник на форуме будущих лидеров Мирового нефтяного совета.

"Мы совершенно убеждены, что энергетическую безопасность можно обеспечить только на базе прозрачного конструктивного взаимодействия всех участников рынка. В ее основе должны лежать равные, понятные для всех правила игры, взаимное уважение и здоровый прагматизм", - отметила спикер. "Россия никогда не использовала и не будет использовать свои энергетические ресурсы и возможности в качестве рычагов экономического или политического давления", - подчеркнула она.

При этом Матвиенко отметила, что многие нынешние вызовы в сфере развития нефтегазовой отрасли обусловлены меняющейся геополитической обстановкой в мире.

Форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета начал в понедельник работу в Санкт-Петербурге. Он проходит раз в три года в одной из 70 стран, входящих в организацию.

Аудитория форума насчитывает порядка 2 тыс. молодых специалистов, студентов и аспирантов. Основной темой шестого форума станет трансформация отраслей ТЭК. Участие в форуме принимают министры энергетики из России, Азербайджана, Казахстана, а также топ-менеджеры и специалисты CNPC, "Газпром нефти", "Лукойла", "Зарубежнефти", "Сургутнефтегаза", "Татнефти", "Русснефти", Saudi Aramco, Schlumberger, NIS, ExxonMobil, ConocoPhillips, Total, "Казмунайгаза".