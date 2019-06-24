"Русагро" считает вероятным выход на SPO в 2019 году

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. "Русагро" считает вероятным выход на SPO в этом году. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Максим Басов.

"Это вероятно, это весьма вероятно", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли проведение SPO (вторичное размещение акций) в этом году.

Басов добавил, что у компании есть решение совета директоров и, когда она посчитает, что готова, то будет выходить на рынок. "Пока еще не решили", - отметил гендиректор.

История вопроса

Как говорится на сайте "Русагро", в структуре акционерного капитала компании 71,9% принадлежит семье Вадима Мошковича, 7,3% - менеджменту компании. 20,8% акций находятся в свободном обращении.

12 ноября 2018 г. Басов сообщил, что "Русгаро" может провести вторичное размещение акций в ближайшие два года в связи с высокими ценами на сельхозпродукцию, восстановлением цен на сахар и покупкой холдинга "Солнечные продукты". В конце 2018 г. Басов говорил о том, что "Русагро" планирует в рамках SPO провести эмиссию новых акций. Тогда же он напомнил, что сейчас ценные бумаги "Русагро" торгуются на биржах в Москве и Лондоне и выходить на новые площадки компания не планирует.

"Русагро" уже проводила первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) в апреле 2011 года, тогда компания выручила от размещения $330 млн.

О компании

Группа компаний "Русагро" объединяет шесть сахарных заводов, Екатеринбургский жировой комбинат, Самарский маслоэкстракционный завод, две аграрные компании с общей площадью земель 450 тыс. га. Также группа развивает свиноводство в Белгородской и Тамбовской областях. Чистая прибыль "Русагро" за первый квартал 2019 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 6,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила 1,4 млрд рублей.