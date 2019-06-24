Бензин в России с 17 по 21 июня подорожал на 1-2 копейки

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 17 по 21 июня 2019 года выросли на 2 копейки и 1 копейку соответственно и составили 42,35 рубля и 45,51 рубля за 1 л. Дизельное топливо подешевело на 1 копейку, до 46,52 рубля за 1 л, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

В отчетном периоде Аи-92 более всего подорожал в Центральном и Приволжском федеральных округах - на 3 копейки, до 42,04 рубля и 41,66 рубля за 1 л соответственно. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 47,275 тыс. рублей за тонну, что на 265 рублей меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 снизились на 391 рубль, до 47,396 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-95 наиболее подорожал в Дальневосточном, а также Центральном и Приволжском федеральных округах - на 3 копейки, до 47,54 рубля, 45,50 рубля и 45,01 рубля за 1 л соответственно. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 51,337 тыс. рублей за тонну, что на 159 рублей больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены поднялись на 425 рублей, до 50,924 тыс. рублей за тонну.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период выросла на 474 рубля и составила 57,290 тыс. рублей.