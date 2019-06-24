Число безработных в России за неделю снизилось на 0,3%

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Численность официально зарегистрированных безработных в России за прошедшую неделю уменьшилась на 0,3% и составила 762,1 тыс., сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда.

"С 11 по 18 июня 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,3 % и составила 762,1 тыс.", - говорится в сообщении.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 54 регионах, в 25 субъектах РФ отмечен рост. Наибольший рост отмечен в республиках Тыва, Северная Осетия-Алания, Мордовия и Чувашской Республике, Забайкальском крае, Астраханской, Костромской, Ростовской, Брянской и Ульяновской областях.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, республиках Крым, Татарстан и Марий Эл, Челябинской, Мурманской и Сахалинской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае. Не изменилась численность безработных в Еврейской автономной области, Омской, Калининградской, Рязанской областях, Севастополе, Ненецком автономном округе.

Суммарная численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках, составила 96,075 тыс.