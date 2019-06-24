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Приостановка авиасообщения с Грузией

"Белавиа" не планирует увеличивать количество рейсов в Грузию в ближайшее время

Согласно летнему расписанию, авиакомпания выполняет ежедневные рейсы в Тбилиси и Батуми

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Крупнейший авиаперевозчик Белоруссии "Белавиа" не будет увеличивать количество рейсов на грузинском направлении в связи с временным запретом российским компаниям выполнять полеты в Грузию. Об этом ТАСС сообщил в понедельник генеральный директор "Белавиа" Анатолий Гусаров.

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"Мы пока ничего не планируем предпринимать, корректировать, планы на лето остаются неизменными в отношении полетов в Грузию", - сказал он.

Как проинформировали в компании, согласно летнему расписанию, "Белавиа" выполняет ежедневные рейсы (семь раз в неделю) в Тбилиси, а также Батуми.

На фоне антироссийских акций в Грузии президент РФ подписал 21 июня указ, которым с 8 июля временно запретил национальным авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в эту страну.

Теги
БелоруссияГрузияРоссияПриостановка авиасообщения с Грузией
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