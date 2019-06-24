Мосбиржа планирует в августе запустить сектор устойчивого развития с "зелеными" бондами

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Московская биржа планирует в августе запустить сектор устойчивого развития, в который в том числе будут включены "зеленые" облигации (долговые бумаги, средства от размещения которых направляются на финансирование экологических проектов - прим. ТАСС), сообщил ТАСС директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин в кулуарах 23-й ежегодной конференции инвесторов Renaissance Capital.

Он добавил, что к концу лета размещение в данном секторе проведет как минимум один эмитент.

В апреле 2019 года Московская биржа присоединилась к глобальной инициативе ООН "Биржи за устойчивое развитие" (Sustainable Stock Exchanges, SSE), которая объединяет уже 85 бирж из разных стран мира. В рамках SSE фондовые биржи занимаются выработкой решений, необходимых для достижения устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса на финансовых рынках.

"Сейчас идет финальная подготовка с Банком России новых правил листинга, который будет включать сектор устойчивого развития... У нас будет набор требований по раскрытию нефинансовой отчетности, а также определенный набор верификаторов, который будет прописан, это будут топовые мировые имена. Так как это в процессе, пока имена назвать не могу. Но хочется верить, что к августу у нас этот сектор появится и в конце лета будет как минимум один эмитент", - сказал Блохин.

В сектор устойчивого развития будут включены бумаги компаний, которые занимаются экологическими и социальными проектами, а также использующих самые современные технологии с точки зрения снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Блохин добавил, что пока в рамках сектора не предусмотрен выпуск акции, так как на данный момент виден спрос только на облигации.

В прошлом году компания "Ресурсосбережение ХМАО" разместила на Московской бирже первые в России зеленые облигации общей номинальной стоимостью 1,1 млрд рублей. По словам Блохина, размещение состоялось не в рамках сектора устойчивого развития, поэтому в данном случае Мосбиржа работает не на опережение, а на создание условий для уже существующих компаний.