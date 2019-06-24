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Новак: стоимость строительства ветроэлектростанций в РФ снизилась до цены возведения ТЭЦ

По словам министра энергетики России, стоимость электроэнергии от возобновляемых источников энергии тем не менее обходится потребителям в несколько раз дороже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Капитальные затраты на строительство ветряных электростанций в России снижаются и уже сравнялись с ценой возведения газотурбинных ТЭЦ при пересчете на расходы станции на производство 1 кВт ч. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак на форуме будущих лидеров Мирового нефтяного совета.

"Стоимость капитальных затрат на выработку 1 кВт ч по строительству ветряной генерации сравнялась со стоимостью тепловой генерации с выработкой электроэнергии на газе", - сказал он.

Новак подчеркнул, что стоимость электроэнергии от возобновляемых источников энергии (ВИЭ) тем не менее обходится потребителям в несколько раз дороже из-за высокой стоимости ее производства и эксплуатации.

"Если говорить о стоимости электроэнергии для потребителей - то она в несколько раз дороже", - отметил министр.

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Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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